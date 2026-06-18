Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался об игре своего соотечественника Лионеля Месси в первой игре Аргентины на ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Он с другой планеты. Это невозможно… Невозможно подобрать сравнение, метафору, слово, чтобы описать его.

Невероятно видеть чемпионов мира с их игроками, тренерским штабом, болельщиками... Только в матчах Аргентины болельщиков слышно сильнее, чем комментаторов.

Аргентина — это фаворит. Они показали это в первом матче, который всегда складывается непросто», — сказал Почеттино в интервью COPE.

Напомним, что Месси забил все три мяча аргентинцев и был признан лучшим игроком встречи. Сейчас ему 38 лет.