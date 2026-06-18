Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек подвел итог матча против ЮАР (1:1) на ЧМ-2026.

Мирослав Коубек globallookpress.com

«Я оцениваю игру положительно. Мы играли против команды, которая исключительно хороша во владении мячом, у которой действительно талантливые игроки. Мы знали, чего ожидать, что мы не будем полностью доминировать.

Мы хорошо начали, забили гол. Затем у нас было еще четыре или пять почти явных моментов, вот тут-то мы и проиграли матч. Затем наступил момент с пенальти… Мы должны были забить как минимум два гола.

Там были хорошие моменты. Есть на чем строить игру, мы проанализируем это и будем рады продолжить эту тенденцию. Теперь перед нами игра с хозяйкой турнира Мексикой, посмотрим, как сложится матч. Мы примем меры, разработаем стратегию, и да, мы еще в деле», — приводит слова Коубека TN.cz.

Команды набрали по баллу и по-прежнему занимают третье (Чехия) и четвертое (ЮАР) места в группе А.

В следующем туре чехи сыграют против мексиканцев, а ЮАР встретится с Южной Кореей. Обе встречи пройдут 25 июня.