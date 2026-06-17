Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал победу своей команды над Иорданией со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026.
Наставник признался, что игра получилась гораздо сложнее, чем могло показаться по результату.
«Это был очень сложный матч для нас. Нам потребовалось много времени для того, чтобы нормально войти в игру. Очень помогли замены. Для всех на кону стояло очень многое.
Футболисты сборной Иордании бегали изо всех сил и оказались мощнее, чем мы предполагали», — цитирует Рангника пресс-служба ФИФА.