Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал победу своей команды над Иорданией со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026.

Ральф Рангник globallookpress.com

Наставник признался, что игра получилась гораздо сложнее, чем могло показаться по результату.

«Это был очень сложный матч для нас. Нам потребовалось много времени для того, чтобы нормально войти в игру. Очень помогли замены. Для всех на кону стояло очень многое.

Футболисты сборной Иордании бегали изо всех сил и оказались мощнее, чем мы предполагали», — цитирует Рангника пресс-служба ФИФА.