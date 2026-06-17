Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо раскритиковал качество газона на стадионе в Нью-Джерси после победы своей команды над Сенегалом в стартовом матче ЧМ-2026.

Адриен Рабьо globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французов, однако после финального свистка одной из главных тем для обсуждения стало состояние поля. По словам Рабьо, покрытие заметно отличалось от привычного натурального газона и оказывало влияние на ход игры.

«Газон был больше похож на довольно жёсткое и твёрдое искусственное покрытие», — сказал Рабьо пресс-службе ФИФА.