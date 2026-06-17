Тренер сборной Алжира, Владимир Петкович, прокомментировал поражение своей команды от Аргентины со счетом 0:3 в первом туре ЧМ-2026. Лионель Месси оформил хет-трик в этом матче.

Владимир Петкович globallookpress.com

«Мы говорим об игроке, который восемь раз выигрывал "Золотой мяч". Мы облегчили ему задачу забивать голы. Но Месси, благодаря ясности мышления в решающие моменты игры, делает все гораздо проще. Вся аргентинская команда играет под его руководством уже много лет. Он делает невероятные вещи. Аргентина нанесла десять ударов по воротам, и семь из них были от Месси. В итоге они заслужили победу в этом матче», — сказал Петкович Globo Esporte.

Во втором туре, 22 июня, Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир 23 июня встретится с Иорданией.