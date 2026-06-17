Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высоко оценил выступление Лионеля Месси в стартовом матче ЧМ-2026 против Алжира.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Капитан «альбиселесте» стал главным героем встречи, оформив хет-трик в победном матче со счётом 3:0. Месси трижды поразил ворота соперника и сделал это всего за неделю до своего 39-летия.

Мартинес отметил невероятное отношение нападающего к футболу и его постоянное стремление совершенствоваться.

«Месси никогда не останавливается на достигнутом, всегда требует от себя большего. Лео — пример для всех», — заявил голкипер The Touchline.

Следующий матч сборная Аргентины проведёт 22 июня против Австрии.