Полузащитник «Монако» Поль Погба высоко оценил выступление голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в матче группового этапа ЧМ-2026 против Испании.
После завершения встречи опытный футболист опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором выразил восхищение игрой 40-летнего вратаря, ставшего главным героем поединка.
«Вратарь сборной Кабо-Верде — это действительно нечто невероятное. Просто вау», — написал Погба.
Сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных сенсаций стартового тура мирового первенства, сумев отобрать очки у одного из фаворитов турнира. Матч завершился без забитых мячей — 0:0.