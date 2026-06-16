Сборная Кабо-Верде преподнесла одну из главных сенсаций стартового тура мирового первенства, сумев отобрать очки у одного из фаворитов турнира. Матч завершился без забитых мячей — 0:0.

«Вратарь сборной Кабо-Верде — это действительно нечто невероятное. Просто вау», — написал Погба.

После завершения встречи опытный футболист опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором выразил восхищение игрой 40-летнего вратаря, ставшего главным героем поединка.

Полузащитник «Монако» Поль Погба высоко оценил выступление голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в матче группового этапа ЧМ-2026 против Испании.

2.12

Прогнозы•Сегодня 22:00 Франция — Сенегал. Прогноз и ставка Сенегал отберет очки у Франции на старте ЧМ-2026?

Футбол•Сегодня 11:28 Спор с историей: сможет ли Аргентина защитить титул без Ди Марии и со стареющим Месси?

Футбол•Сегодня 06:44 Моменты ЧМ: шок Кабо-Верде, гол Лукаку, сонный Уругвай и камбэк Ирана

Футбол•Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 16-17 июня: превью матчей

Футбол•Вчера 22:57 Испания — Кабо-Верде 0:0. Самая громкая сенсация ЧМ-2026 уже случилась?

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 22:54 Олисе — ключ к успеху Франции на ЧМ-2026

Футбол•Вчера 20:32 В поле зрения: Садулаев привлек внимание «Спартака» и «Зенита»

Футбол•Вчера 15:08 Трансферный дайджест. 9 — 15 июня

Футбол•Вчера 13:34 Шесть причин не верить в Англию: приговор фавориту ЧМ-2026

Футбол•Вчера 05:44 Разгром Кюрасао: оправдал расширение ЧМ до 48 команд или подорвал его?

Выбор читателей

Хоккей•04/06/2026 08:04 Новый-старый машинист: почему «Локомотив» возвращает Квартальнова

Футбол•12/06/2026 11:04 Роналду выбьет Месси, эквадорец заберет «Золотую бутсу», а Парагвай — кубок: самые безумные прогнозы на ЧМ-2026

Футбол•11/06/2026 14:35 Исторический шанс: Африка идет за новым рекордом на ЧМ‑2026

Футбол•10/06/2026 18:56 Денис Казанский: Мой фаворит — Португалия, а симпатии на стороне Узбекистана

Футбол•12/06/2026 02:55 Моуринью снова в «Реале»: Как это стало возможно?

Самое интересное

Футбол•14/04/2026 19:08 Любой каприз. Роналду и «Аль-Наср» тянут за уши к чемпионству в Саудовской Аравии

Футбол•14/04/2026 10:34 Искусство не стареть: как Кейн, Модрич и Путельяс обманывают время на топ-уровне

Футбол•14/04/2026 15:17 «Тоттенхэм», приготовиться! Эти пять клубов тоже думали, что не вылетят

Футбол•13/04/2026 11:06 Синдром идеалиста: 6 главных трансферных ошибок Гвардиолы