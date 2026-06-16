Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси globallookpress.com

Наставник отметил, что его команда понимает уровень соперника, который считается одним из главных претендентов на титул, однако намерена действовать смело и с верой в собственные силы.

По словам Петковича, отдельного плана по нейтрализации Лионеля Месси у алжирской сборной нет — акцент будет сделан на сдерживание всей аргентинской команды в целом.

«Это будет сложный матч против одного из фаворитов турнира, но нет ничего невозможного. Мы должны верить в свои силы. Африканские команды уже показали на этом чемпионате мира, что уровень футбола у них очень высокий», — заявил специалист Footmercato.