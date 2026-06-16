Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси globallookpress.com

Наставник отметил, что его команда понимает уровень соперника, который считается одним из главных претендентов на титул, однако намерена действовать смело и с верой в собственные силы.

По словам Петковича, отдельного плана по нейтрализации Лионеля Месси у алжирской сборной нет — акцент будет сделан на сдерживание всей аргентинской команды в целом.

«Это будет сложный матч против одного из фаворитов турнира, но нет ничего невозможного. Мы должны верить в свои силы. Африканские команды уже показали на этом чемпионате мира, что уровень футбола у них очень высокий», — заявил специалист Footmercato.