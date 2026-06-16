Заслуженный игрок и тренер РФ Александр Бородюк поделился своими впечатлениями от стартовавшего чемпионата мира и рассказал, что его не устраивает пока на этом турнире.

Александр Генрихович Бородюк globallookpress.com

«Конечно, смотрю чемпионат мира. Но есть неинтересные матчи из‑за того, что на турнире играют сборные разного уровня. На чемпионате мира, куда все стремятся, должны играть лучшие команды. А мы видим счета 5:1, 7:1. Более смотрибельные игры будут, когда начнётся плей‑офф. Пока понравился один интересный матч — сборная Марокко играла с Бразилией. Марокканцы проявили себя очень хорошо. Видно, что команда прогрессирующая», — сказал Бородюк «Чемпионату».

Чемпионат мира стартовал 11 июня и закончится 19 июня. Впервые в истории на нём сыграют 48 сборных, и он пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике.