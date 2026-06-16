Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал своё будущее в каталонском клубе и дал понять, что не рассматривает вариант ухода в ближайшее время.

Рональд Араухо globallookpress.com

В последние месяцы в СМИ появлялись различные сообщения о возможном недовольстве футболиста своим положением в команде. Также распространялись слухи о том, что уругваец может задумываться о смене клуба. Однако сам игрок опроверг подобные предположения своими последними заявлениями.

Араухо подчеркнул, что чувствует себя комфортно в «Барселоне» и с оптимизмом смотрит на своё будущее в составе сине-гранатовых.

«Я чувствую себя очень комфортно в "Барселоне". Меня не пугает конкуренция, потому что я уверен в себе и в том, что ждёт меня впереди. Верю, что мои лучшие годы в этом клубе ещё впереди, и подхожу к ним с более зрелым мышлением», — цитирует Араухо Mundo Deportivo.