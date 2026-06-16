Белорусский футбольный клуб «МЛ Витебск» объявил об отстранении от работы главного тренера Магомеда Адиева.
Вместе с тренером также отстранён его помощник Филипп Соколинский, как сообщается в официальном телеграм-канале клуба. Причины такого решения пока не разглашаются.
Исполнять обязанности главного тренера будет капитан команды Сергей Баланович.
Напомним, что Адиев стал главным тренером «МЛ Витебска» в конце апреля и провёл семь матчей, в которых команда одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.