Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн выступил в защиту Лероя Сане после матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Кюрасао.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Несмотря на разгромную победу немцев со счётом 7:1, в адрес вингера «Галатасарая» прозвучала критика из-за отсутствия голов и результативных передач. Сане провёл на поле весь матч, однако не отметился результативными действиями.

После встречи Нагельсманн подчеркнул, что оценивать игру футболиста исключительно по статистике было бы неправильно.

«При анализе игры Лероя важно смотреть не только на голы и передачи. Он проделал огромный объём работы, качественно действовал при переходах из обороны в атаку, помогал команде на обоих концах поля и постоянно создавал пространство своими рывками за спины защитников. Его вклад в общий результат был очень значимым», — сказал Нагельсманн Bild.

Следующий матч на ЧМ-2026 Германия проведет 20 июня против сборной Кот-д’Ивуара.