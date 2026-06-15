Руководство итальянского «Милана» приняло решение кардинально поменять спортивный отдел в клубе после того, как не получилось пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Маркус Креше globallookpress.com

Как сообщает авторитетный журналист Маттео Моретто, за спортивную часть в клубе будет теперь полностью отвечать Маркус Креше, много лет успешно работавший в немецком «Айнтрахте».

Должность спортивного директора займёт его протеже и напарник по клубу из «Айнтрахта» — Тиммо Хардунг.

В этом году спортивным директором был Игли Таре. Многие СМИ также сообщают, что «Милан» близок к назначению на должность главного тренера Рубена Аморима.