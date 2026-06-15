Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о возможности побить рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Нападающий признался, что тема возможного рекорда постоянно обсуждается в прессе и футбольном сообществе. По словам игрока, достижение легендарного немца до сих пор кажется ему чем-то невероятным.

«Все только и говорят об этом рекорде. Честно говоря, это одно из немногих достижений, которое кажется мне почти недосягаемым. Даже трудно представить, что в 27 лет и после двух чемпионатов мира я нахожусь так близко к возможности стать лучшим бомбардиром в истории турнира», — заявил Мбаппе Actu Foot.

На данный момент в активе французского нападающего 12 голов на чемпионатах мира. Абсолютный рекорд принадлежит Мирославу Клозе, который за время выступлений за сборную Германии отличился 16 раз на мундиалях.

Франция в 2018 году выиграла ЧМ, а четыре года назад в Катаре дошла до финала мундиаля, где уступила Аргентине в серии пенальти.