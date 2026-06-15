Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о ничьей в матче сборных Нидерландов и Японии на ЧМ-2026.

Игорь Корнеев globallookpress.com

«Сборная Японии — это спящий соперник. Пока всё нормально, они не рискуют. Как только им нужно — они забивают. Это признак силы команды. Посмотрите на их футболистов. Все достаточно мобильные и очень техничные.

Если японцы будут играть в более горизонтальный футбол, то станут находить еще больше моментов, чем создавали в игре с Нидерландами. Их единственная проблема: рост. У японцев нет таких высоких ребят, как тот же голландец Ван Дейк. А так, у японцев все есть, но тренеры должны находить какие‑то слова, чтобы мотивировать их лететь вперед на полной скорости», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Таким образом, в активе Нидерландов и Японии теперь по одному очку. Голландцы в следующем матче 20 июня сыграют со Швецией, а Япония 21 июня сразится с Тунисом.