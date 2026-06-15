Знаменитый в прошлом полузащитник Кака поделился впечатлением от первой игры сборной Бразилии на ЧМ-2026 с Карло Анчелотти, под руководством которого много лет блистал в «Милане».

Карло Анчелотти globallookpress.com

«У Анчелотти, несмотря на то, что его первый чемпионат мира, большой опыт в ситуациях давления, сложных ситуациях, когда нужно найти решение. Думаю и верю, что он найдет это решение.

Чемпионат мира не выигрывают в первом матче. Есть недавний пример сборной Аргентины, которая проиграла первую игру но затем выиграла турнир. У команды будет время подготовиться, исправить ошибки и во втором матче сыграть намного лучше», — сказал Кака ESPN.

Первый матч «Селесао» сыграли вничью с Марокко (1:1). Во втором туре Бразилия встретится с Гаити 20 июня.