Знаменитый в прошлом аргентинский нападающий Эрнан Креспо считает, что за четыре прошедших с победы на ЧМ‑2022 года у Лионеля Скалони команда стала намного сильнее и достигла зрелости.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Я вижу команду, достигшую зрелости. Они едины, жаждут новых побед и пользуются уважением всего мира. У Аргентины в очередной раз будет очень сильная команда.

Они едины, жаждут продолжать побеждать и пользуются уважением всего мира. В очередной раз у Аргентины будет очень сильная команда.

Хулиан и Лаутаро — два элитных форварда с огромным потенциалом. Мой текущий фаворит — Хулиан, но Скалони вполне может выбрать Лаутаро: это великолепный игрок. Флако Лопес заслуживает большой похвалы за попадание в сборную и может стать интересным вариантом. Но я полностью уверен, что Скалони всегда знает, что лучше для команды. Он это уже демонстрировал.

Аргентина, Франция и Испания для меня являются фаворитами. Я думаю, они на шаг впереди всех в плане идентичности и командной структуры», — сказал Креспо изданию As.

Аргентина стартует на ЧМ‑2026 матчем против Алжира, который состоится 17 июня.