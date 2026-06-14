Дэвид Бекхэм поделился мнением о фаворитах предстоящего чемпионата мира, отметив сразу несколько сборных, способных побороться за титул.

По словам экс-полузащитника, главным претендентом на победу он считает сборную Англии, однако подчёркивает, что уровень конкуренции на турнире будет крайне высоким. Среди основных соперников Бекхэм выделил Францию, Испанию, Бразилию, а также действующего чемпиона мира — Аргентину.

Он отметил, что аргентинская сборная приедет на турнир с большими ожиданиями и сохранит серьёзную мотивацию, что делает её особенно опасным соперником. В целом, по его мнению, наличие столь сильных команд и звёзд мирового уровня придаёт предстоящему чемпионату мира дополнительную интригу.

«Думаю, чемпионат мира выиграет Англия. Хотя у французов тоже отличная сборная», — приводит слова Бекхэма Variety.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Аргентина в драматичном матче одолела Францию в серии пенальти и завоевала титул чемпиона мира.