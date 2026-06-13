Нападающий сборной Бразилии Винисиус поделился мнением о возвращении Неймара в состав национальной команды на ЧМ-2026.

34-летний форвард «Сантоса» вновь был включён в заявку сборной Бразилии после почти трёхлетнего перерыва, однако принять участие в стартовой игре турнира он не сможет из-за травмы. Ранее о его состоянии сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Винисиус отметил, что воспринимает Неймара как своего футбольного кумира.

«Неймар всегда был для меня ориентиром. Я многому научился, просто пытаясь повторять его движения на поле. Его возвращение крайне важно для нашей команды», — приводит слова Винисиуса The Touchline.