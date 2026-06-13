Легендарный бразильский нападающий Роналдо поддержал решение главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти включить Неймара в заявку на ЧМ-2026.

По мнению двукратного чемпиона мира, опытный форвард способен принести команде огромную пользу даже в том случае, если не будет проводить на поле все матчи целиком. Роналдо подчеркнул, что талант и футбольный интеллект Неймара позволяют ему влиять на исход встреч в самые важные моменты.

«Считаю, что Анчелотти принял правильное решение. Неймар способен внести решающий вклад и показать яркую игру. У него есть особый дар и футбольный гений, которые необходимы сборной. Это игрок, который может выйти на поле и всего за двадцать минут изменить ход матча», — приводит слова Роналдо ESPN.

Сборная Бразилии не становилась чемпионом мира по футболу с 2002 года.