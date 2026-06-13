Главный тренер сборной Катара Юлен Лопетеги высказался о перспективах национальной команды Испании на ЧМ-2026.

Юлен Лопетеги globallookpress.com

«Лучше не навешивать ярлыки на команды. Конечно, этот ярлык приходит извне и является результатом истории, определённого уровня игроков и результатов отборочных турниров. Безусловно. И командам приходится с этим мириться. Но это скорее внешний фактор, чем внутренний. Фаворитами будут те, кого мы все более или менее представляем. И Испания, несомненно, будет в их числе.

После группового этапа начнутся матчи плей-офф, которые являются решающими играми, проверяющими не только техническое и физическое мастерство, но и менталитет многих команд. Именно поэтому только одна команда может выиграть чемпионат мира», — приводит слова Лопетеги AS.

Напомним, что на групповом этапе национальной команде Испании предстоит сыграть против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.