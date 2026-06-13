Перед матчем чемпионата мира 2026 года сборную Египта попросили изменить дизайн формы.

Сборная Египта globallookpress.com

По информации африканского инсайдера Майки Джуниора, ФИФА предложила команде убрать звезды над эмблемой и изменить цвет некоторых элементов формы.

Семь звёзд над логотипом национальной футбольной ассоциации символизируют семь побед сборной Египта на Кубке африканских наций. ФИФА также выразила недовольство использованием золотого цвета для фамилий и номеров игроков на форме.

Согласно правилам ФИФА, звёзды над эмблемой на чемпионате мира могут иметь только сборные, которые становились победителями мирового первенства, а не континентального турнира.