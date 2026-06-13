Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о своих ожиданиях от участия команды в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Соперничество невероятно напряженное. На уровне национальных сборных больше равных сил, чем на клубном уровне. Самый важный матч чемпионата мира, без сомнения, — это игра против Кабо-Верде», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Испанцы откроют свой путь на турнире матчем против сборной Кабо-Верде 15 ноября. В рамках группы также запланированы игры с командами Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).