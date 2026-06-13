Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о своих ожиданиях от участия команды в чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Соперничество невероятно напряженное. На уровне национальных сборных больше равных сил, чем на клубном уровне. Самый важный матч чемпионата мира, без сомнения, — это игра против Кабо-Верде», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Испанцы откроют свой путь на турнире матчем против сборной Кабо-Верде 15 ноября. В рамках группы также запланированы игры с командами Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).