Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо становится объектом повышенного внимания на европейском трансферном рынке.

Марк Касадо globallookpress.com

22-летний испанский футболист вызывает интерес у «Атлетико», однако тренер мадридской команды Диего Симеоне пока не дал своего согласия на переход, сообщает Mundo Deportivo. Кроме того, за Касадо наблюдают «Манчестер Юнайтед» и «Байер».

Ранее появилась информация о том, что полузащитника также рассматривает саудовский клуб «Аль-Хилаль». Агент Жорже Мендеш ведет переговоры по поводу трансфера Касадо, а его контракт с «блауграной» действует до июня 2028 года.