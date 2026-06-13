Нападающий мадридского клуба «Атлетико» Хулиан Альварес выразил недовольство после того, как «Реал» публично объявил о своем предложении в размере € 150 млн для перехода футболиста в их команду.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Отношения между командами «Реал» и «Атлетико» окончательно разорваны, сообщает Sport.es. Альварес и его окружение не желают дальнейшего обсуждения этого вопроса, так как считают, что «Реал» использует его имя в своих интересах. В частности, они полагают, что «Реал» пытается привлечь внимание к себе, используя фигуру Альвареса.

Футболист и его представители также обсудили возможность перехода в «Барселону». В «Барселоне» не обеспокоены потенциальным переходом Альвареса в «Реал», так как уверены в его желании продолжить карьеру в их клубе.