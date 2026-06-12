«Реал» Мадрид не намерен активировать опцию обратного выкупа Виктора Муньоса, который на 50% принадлежит клубу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Виктор Муньос globallookpress.com

До этого стало известно, что «Ньюкасл» планирует приобрести 22-летнего вингера «Осасуны» за 35 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

По информации Романо, «Ньюкасл» ожидает завершения сделки после того, как вчера направил официальное предложение. «Реал» получит 50% от общей суммы, что составляет более 17 миллионов евро.

За 34 матча прошлого сезона Ла Лиги Муньос забил семь голов и отдал две результативные передачи.