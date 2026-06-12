Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе проявил высокую активность в переговорах с президентом Французской федерации футбола Филиппом Диалло.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Он обсуждал вопросы премиальных для команды за участие в чемпионате мира 2026 года, а также выделенные места для семей игроков. Об этом стало известно из публикации L'Équipe. По полученной информации, Мбаппе успешно выступил в роли лидера и смог достичь соглашения с Диалло.

Некоторые игроки сборной Франции отметили, что их стремление к получению премиальных не связано с личным обогащением. Они предпочитают использовать средства, заработанные в национальной команде, на благотворительные цели или передавать их членам штаба, которым не предусмотрены соответствующие выплаты.