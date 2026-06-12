Вингер «ПСЖ» и французской национальной сборной Усман Дембеле встал на защиту своего партнера по команде, Килиана Мбаппе, которого критикуют в Испании.

Усман Дембеле globallookpress.com

«К нему несправедливы. Он невероятный футболист. Он также замечательный человек вне поля, я знаю его давно. Иногда люди преувеличивают в критике только потому, что это Килиан Мбаппе. авяжет ли он шнурки или нет, натянет гетры или не натянет — это уже слишком!» — цитирует Дембеле The Touchline.

Мбаппе и Дембеле будут представлять сборную Франции на групповом этапе чемпионата мира 2026, где им предстоит сыграть с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.