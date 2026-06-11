Голкипер Сергей Волков перешел из «Акрона» в «Родину» на полноценной основе. Об этом сообщает президент тольяттинского клуба Павел Морозов.

Сергей Волков globallookpress.com

«Трудно было представить, что Сергей когда-нибудь покинет "Акрон". Настал момент, когда клуб и сам футболист продолжают развиваться разными путями: внимательно следили за его успехами с "Родиной" в прошлом сезоне и уважаем его решение продолжить карьеру в Москве.

Сергей приобрёл в Тольятти любовь болельщиков — это самое главное его наследие. Уверен, что его история в "Акроне" ещё до конца не написана. Желаю ему большой удачи на новом этапе в карьере», — приводит слова владельца «Акрона» Павла Морозова телеграм-канал клуба.

В минувшем сезоне Волков выступал за «Родину» на правах аренды, где провел 30 матчей в рамках российской Первой лиги.