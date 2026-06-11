Наставник сборной Англии Томас Тухель прокомментировал уверенную победу своей команды в товарищеском матче против Коста-Рики.
Англичане выиграли со счётом 3:0, а голами отметились Деклан Райс, Энтони Гордон и Олли Уоткинс.
По словам специалиста, команда провела сильный матч и заслужила победу благодаря высокому уровню интенсивности и качественной командной работе.
«Настрой и интенсивность были на высоком уровне. Все сыграли хорошо. Дело не в отдельных игроках, а в том, что качественно отработала вся команда. Мы хотели выйти на новый уровень. Нам удалось сделать это», — сказал Тухель в интервью England Football.