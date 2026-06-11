Российский тренер Игорь Шалимов высказался о новых футбольных правилах на чемпионате мира.

Игорь Шалимов globallookpress.com

«Мне кажется, наворотили. Но мы посмотрим, как это будет функционировать. Вот эти вводы аутов, ввод от вратаря, как это будут всё считать? Будет неразбериха. Понятно, что это делается, чтобы не затягивали время, предполагается улучшение, насколько это получится, я не знаю», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат мира в США, Мексике и Канаде уже стартовал. В первой игре между собой встречаются национальные команды Мексики и ЮАР.