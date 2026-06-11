Хавбек сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу в товарищеском матче против Коста-Рики, завершившемся со счётом 3:0.

Деклан Райс globallookpress.com

Встреча стала последней проверкой англичан перед стартом ЧМ-2026, где в первой встрече им предстоит сыграть с Хорватией 17 июня.

В поединке с Коста-Рикой Райс открыл счёт уже на 9-й минуте. Затем отличились Энтони Гордон и Олли Уоткинс, установив итоговый результат.

«На мой взгляд, мы сыграли действительно хорошо. Тренер перед игрой призывал нас усилить натиск, интенсивность игры с мячом, контрпрессинг. Я считаю, что сегодня все показали отличную игру, даже ребята, вышедшие на замену, — это был выдающийся второй тайм. Очень хорошая последняя игра перед началом турнира.

Думаю, мы адаптировались. Видно, что жара сейчас не проблема. Первую неделю, 10 дней мы привыкали к условиям», — сказал Райс England Football.