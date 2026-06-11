Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о противостоянии национальной команды топовым сборным с многолетней историей на чемпионате мира 2026-го года.

Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США globallookpress.com

«Есть нечто фундаментальное, это борьба, которую мы начали, когда приехали. Я признаю "высокомерие" Испании, Аргентины, Англии, Франции… Но есть некая путаница, которая позволяет сказать: "Мы — Америка. Мы номер 1, самая большая и лучшая страна в мире. Мы идем, боремся, побеждаем. Мы первыми добрались до Луны. Мы лучшие в мире в баскетболе, хоккее, бейсболе, почему бы нам не победить в футболе?" Подождите, подождите. НБА: где играют в баскетбол? В Соединенных Штатах. Чемпионы мира. В НФЛ: чемпионы мира.

В футболе ты соревнуешься со 100-летней историей, и это прекрасно. Аргентина, Бразилия, Англия, Испания: они побеждают, для них это вопрос жизни и смерти. Это "высокомерие" захватывает, и ты не хочешь его терять, но нам нужен баланс. Мы нашли путь. Нам нужно было, чтобы игроки поверили в нас», — сказал Почеттино The Guardian.

Напомним, что чемпионат мира 2026-го года стартует сегодня, 11-го июня. Первый матч сборной США в рамках группового этапа мундиаля состоится 13-го июня в 04:00 мск против Парагвая.