Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в клуб из Санкт-Петербурга.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«"Зенит" — это клуб, который может позволить себе купить любого российского игрока. Думаю, трансфер Тюкавина — это отличный вариант для усиления команды. Он сильнее Соболева. Но "Зениту" придётся заплатить "Динамо" очень большую сумму за его переход. Не меньше 30 млн евро, так как это их сильнейший игрок и главная звезда. Но лучше купить Тюкавина, чем бразильца или колумбийца. Если это случится, то трансфер будет напоминать переход Данни», — цитирует Петржелу «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые рассматривают вариант с трансфером российского форварда.