Форвард «Комо» Альваро Мората признался, что считает уход из мадридского «Атлетико» главным просчётом в своей карьере.

Альваро Мората globallookpress.com

Испанский нападающий заявил, что до сих пор испытывает особые чувства к клубу, в котором провёл несколько сезонов и был по-настоящему счастлив.

«Решение покинуть "Атлетико" стало моей самой большой ошибкой. Я бы обменял все свои титулы за карьеру на один трофей с "Атлетико". Это клуб, который я люблю, и там я был очень счастлив», — приводит слова Мораты Marca.

Летом 2024 года нападающий покинул мадридский клуб и перешёл в «Милан». В составе «Атлетико» Мората провёл 154 матча во всех турнирах, забил 58 мячей и отдал 14 результативных передач.

За свою карьеру 33-летний форвард также выступал за «Реал», «Ювентус», «Челси», «Галатасарай» и нынешний клуб «Комо».

Напомним, Мората не вошёл в заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года, который стартует 11 июня в США, Канаде и Мексике.