Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о предстоящем ЧМ-2026.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Ярко выраженного фаворита нет. Испания, Аргентина и Португалия хороши. Важно, как у Португалии поведёт себя Криштиану Роналду. Мне кажется, Ямаль выстрелит, потому что после травмы он долго не играл. Ему сыграть очень хочется. Он должен быть на пике, может побороться за "Золотой мяч". Испания — молодая команда, это её преимущество», — заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».

ЧМ-2026 стартует сегодня, 11 июня, а завершится только 19 июля. Действующим победителем турнира является Аргентина.