Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче Южной Кореи и Чехии на ЧМ-2026.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«В этом матче ожидаю первую ничью на турнире. Думаю, будет результативная игра. У обеих команд есть хорошие нападающие на острие. У южнокорейцев — Сон, а у чехов — Шик. И тот и другой могут забить. Спрогнозирую голы от обоих и результативную ничью. Футболисты в составах команд хорошие», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными Южной Кореи и Чехии состоится 12 июня и возьмет старт в 05:00 по московскому времени.