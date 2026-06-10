Туринский «Ювентус» не намерен отпускать свою главную звезду Кенана Йылдыза в любой другой клуб.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

По данным авторитетного журналиста Николо Скиры, руководство «старой синьоры» намерено строить команду вокруг 21‑летнего турка и будет отклонять любые предложения о трансфере по нему. Сейчас им интересовались «Челси» и «Арсенал».

В этом сезоне Йылдыз сыграл 47 матчей за итальянский клуб, забил 11 мячей и сделал 10 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 70 млн евро, а его контракт действует до 2030 года.