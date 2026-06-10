Экс-защитник «Челси» Джон Терри раскритиковал решения наставника сборной Англии Томаса Тухеля при формировании состава на ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

Терри отметил, что высоко оценивает работу немецкого специалиста на клубном уровне, в том числе в «Челси» и других командах, однако выразил несогласие с рядом его кадровых решений в национальной сборной.

«Гарри Магуайр должен был быть в составе, как и Люк Шоу. На левом фланге выходит молодой О'Райли, которому рядом нужен кто-то вроде Шоу, чтобы помочь и успокоить. Невызов Коула Палмера — ещё одно очень важное решение Тухеля. Считаю, что он ошибся в трёх-четырёх кадровых решениях», — сказал Терри Daily Mail.

На ЧМ-2026 Англия на групповом этапе сыграет с Ганой, Хорватией и Панамой.