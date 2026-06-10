Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу фаворитов ЧМ-2026. Турнир стартует 11 июня.

Властимил Петржела globallookpress.com

«Бразилия, Испания и Аргентина — самые техничные команды предстоящего ЧМ. Именно они между собой разыграют трофей! А что касается других сборных, они все одного уровня. Даже не могу назвать кого-то из футболистов, потому что никто не выделяется!

На этом ЧМ, насколько знаю, много команд, которые сыграют на турнире впервые в истории. Никто из них нас не удивит! Тот же Узбекистан имеет маленькие шансы на хотя бы одну победу в группе. Их обыграют гиганты футбола, и они поедут домой», — цитирует Петржелу Sport24.

В 2022 году чемпионом мира по футболу стала сборная Аргентины.