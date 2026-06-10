Сборная Норвегии взяла на ЧМ-2026 не только игроков и тренерский штаб, но и команду поваров, а также внушительный запас привычных продуктов питания. Об этом сообщает VG.

Сборная Норвегии globallookpress.com

В расположение команды будет доставлено около 300 кг рыбы, 116 кг коричневого сыра и порядка 6000 апельсинов. Также вместе со сборной на турнир отправится шеф-повар Кристиан Карлссон, работающий с национальной командой с 1990-х годов.

Подобное решение связано с желанием обеспечить футболистам привычный рацион питания, что, по мнению специалистов, помогает поддерживать стабильную физическую форму, концентрацию и восстановление в условиях плотного графика турнира. Отмечается, что такая практика уже использовалась норвежской сборной ранее.

На ЧМ-2026 Норвегия выступит в группе вместе со сборными Франции, Сенегала и Ирака. Турнир пройдёт с 11 июня в США, Канаде и Мексике.