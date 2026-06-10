Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвел итоги прошедшего сезона для московского клуба.

«Мое личное впечатление — думаю, нам не хватило глубины состава, чтобы бороться за медали в РПЛ и финал Кубка России. Например, игры со "Спартаком" в Кубке показали, что нам не хватает вариативности. Многие задаются вопросом, почему весна прошла не так уверено. Нам нужна глубина состава. В конце сезона набираются события, которые влияют на возможность использовать игроков, — травмы, усталость, карточки. И футболистам в этих моментах нужно быть дисциплинированнее, не получать предупреждения за проявление эмоций.

Конечно, ребята вовлечены в игру, но нужно себя контролировать. Любая карточка может пойти в минус результату команды. Имея возможность ротации в составе, можно поувереннее проходить отрезки сезона. Получив опыт, будем стараться сделать выводы», — цитирует Нагорных «СЭ».

«Локомотив» в минувшем сезоне РПЛ занял третье место в таблице, набрав 53 очка в 30 встречах.