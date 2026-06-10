Полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш попал в список интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.

Матеуш Фернандеш globallookpress.com

По информации источника, оба клуба ведут активные переговоры о подписании 21-летнего португальца. Утверждается, что «Вест Хэм» может получить серьезную прибыль от продажи несмотря на свой вылет из Чемпионшипа. «Молотобойцы» готовы расстаться с футболистом не менее, чем за 90 млн евро.

Фернандеш перешёл в «Вест Хэм» прошлым летом из «Саутгемптона» за 44 млн евро. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами.