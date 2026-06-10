Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о важности нападающего Криштиану Роналду для молодых игроков национальной сборной.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Криштиану Роналду — уникальный футболист, который изменил игру. Его преданность футболу до сих пор служит примером для многих молодых игроков. Его настрой такой же свежий, как у 18-летнего парня, впервые попавшего в команду», — приводит слова Мартинеса The Athletic.

41-летний форвард поедет на свой шестой мундиаль в карьере. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.