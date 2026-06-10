Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в один из клубов Европы.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Первоначально Батраков всё время говорил о топ‑5 лигах. Со спортивной точки зрения ему нужно перейти в какой‑то клуб, который, во‑первых, мог бы оплатить этот трансфер, во‑вторых, что он будет там первым номером на своей позиции.

Почему я не поверил в интерес ПСЖ? Там есть Витинья, Жоау Невеш, потом ещё есть испанец Фабиан Руис. То есть при продаже, например, двух игроков ПСЖ могли бы теоретически представить: "Да, теоретически тебя могут взять". Но если продаж нет… ПСЖ точно сказал, что никого вообще не продают», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ отказался от трансфера Батракова в ближайшее летнее трансферное окно.