Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в случае возможного перехода в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Согласен, что Батраков был лучшим в этом сезоне. Но вопрос в другом: если есть конкретное предложение, уезжать надо обязательно. Я так скажу: нужно просто брать вещи и ехать в Европу. Причём как можно быстрее. Только там будет развитие футбола. У нас сейчас его нет и в данный момент не будет, как бы нам ни рассказывали разные сказки.

Я тоже когда-то уезжал. Все кричали, что в Манчестере буду сидеть в запасе. В итоге выиграл два чемпионата, Кубок Англии, Кубок лиги и играл в основном составе. Сафонов сделал так же. Мостовой, Аршавин — мы все в своё время уехали и все что-то выиграли», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В минувшем сезоне 20‑летний хавбек сыграл 36 матчей в составе железнодорожников, забил 17 мячей и сделал 12 ассистов.