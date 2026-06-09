«Челси» планирует подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влахович, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Душан Влахович globallookpress.com

По информации источника, представители лондонского клуба уже контактировали с отцом футболиста Милошем Влаховичем, который является его агентом. На данный момент сербский форвард не продлил контракт с «Ювентусом», который истекает менее, чем через месяц.

Отмечается, что «Бавария», «Барселона» и «Ньюкасл» также общались с отцом футболиста, который в скором времени обсудит возможное продление контракта своего сына с туринским клубом.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми голами и двумя результативными передачами.