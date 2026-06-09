Амстердамский «Аякс» рассматривает возможность подписания голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Marca.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

По информации источника, главным препятствием для потенциального перехода остаются финансовые условия. 34-летний немецкий вратарь рассчитывает получать около 15 млн евро за сезон, тогда как руководство нидерландского клуба не готово предложить столь высокий оклад.

В январе 2026 года тер Штеген на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Жирону». За каталонский клуб он провёл лишь два матча.

Действующее соглашение вратаря с «Барселоной» рассчитано до лета 2028 года.