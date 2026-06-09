«Реал» рассматривает возможность подписания защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

По данным Bild, 26-летний футболист сборной Германии вызывает интерес у Жозе Моуринью, который вскоре должен стать главным тренером «Реала».

Мадридский клуб, стремящийся усилить оборону, уже ведет переговоры с Шлоттербеком и планирует в ближайшее время предложить ему контракт. Сам игрок, как сообщается, высказывал желание перейти в «Реал».

В контракте Шлоттербека с «Боруссией» предусмотрены условия, при которых клуб может продать игрока за определенную сумму. Если эти условия будут выполнены, например, в случае успешного выступления на чемпионате мира, сумма трансфера без учета бонусов может составить от 50 до 60 миллионов евро.