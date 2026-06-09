Руководство мюнхенской «Баварии» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусу Рашфорду.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Как сообщает Football 365, немецкий клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего форварда в текущее летнее трансферное окно. При этом развитие ситуации во многом зависит от «Барселоны», где игрок провёл прошлый сезон на правах аренды.

У каталонского клуба есть опция выкупа футболиста за 30 миллионов евро, однако пока она не была активирована. По данным источника, сам Рашфорд не горит желанием возвращаться в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Испании англичанин сыграл 32 матча за «Барселону», забил восемь голов и отдал семь результативных передач.